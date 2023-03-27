Криминал 27 марта 2023, 22:36 Мужчину осудили за развращение девочки в Прикамье

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В Пермском крае на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили развращении девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранители установили, что мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, которой было 12 лет. Он вел с ней переписку в Сети на интимные темы и отправлял порнографические материалы.

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Суд приговорил местного жителя к пяти годам колонии общего режима.