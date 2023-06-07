Криминал 07 июня 2023, 23:47 Мужчину осудили за неуплату алиментов в Забайкалье

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В Забайкальском крае перед судом предстал местный житель, которого обвинили в неуплате алиментов. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

В 2022 году обвиняемого обязали выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего сына. Мужчина не исполнял эту обязанность, и в результате его задолженность достигла 60 тысяч рублей.

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Его приговорили к исправительным работам, но и это не возымело должного эффекта. Следующие семь месяцев осужденный проведет в колонии-поселении.