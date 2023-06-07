07 июня 2023, 23:47
Мужчину осудили за неуплату алиментов в Забайкалье
В Забайкальском крае перед судом предстал местный житель, которого обвинили в неуплате алиментов. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.
В 2022 году обвиняемого обязали выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего сына. Мужчина не исполнял эту обязанность, и в результате его задолженность достигла 60 тысяч рублей.
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Его приговорили к исправительным работам, но и это не возымело должного эффекта. Следующие семь месяцев осужденный проведет в колонии-поселении.
Суд
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