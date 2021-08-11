Мужчину осудили за мошенничество на Ставрополье

Мужчина в Ставропольском крае предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Ему дали три года тюрьмы. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Подсудимый зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники» под другим именем и использовал чужую фотографию. Он познакомился с пенсионеркой и выпрашивал у нее деньги под разными предлогами. Всего 78-летняя женщина перевела ему более одного миллиона рублей.

После того, как мужчина узнал, что у пострадавшей закончились средства, он перестал с ней общаться. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его приговорили к трем годам заключения.