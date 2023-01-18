Криминал 18 января 2023, 23:11 Мужчину осудили за кражу в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в краже. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на городскую прокуратуру.

Кража произошла в августе прошлого года на Звенигородской улице. Обвиняемый украл сумку, в которой лежали ингалятор от астмы, мобильник, паспорт и ценности обшей стоимостью свыше 98 тысяч рублей.

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Суд приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

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