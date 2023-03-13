Криминал 13 марта 2023, 22:46 Мужчину осудили за использование поддельной медкнижки в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле перед судом предстал местный житель, которого обвинили в использовании поддельной медицинской книжки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В 2021 году обвиняемый, работая в компании по производству и продаже питьевой воды, должен был пройти медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку.

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Он приобрел поддельную медкнижку и передал ее своему работодателю. Представитель последнего усомнился в подлинности документа и обратился к правоохранителям.

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В итоге суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы.