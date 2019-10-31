Мужчину осудили на 12 лет за убийство и распространение порнографии в Севастополе

«Местный житель 1970 года рождения в декабре 2017 года в районе парка Победы в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности к другому мужчине совершил убийство своей супруги», — заявили в пресс-службе.

Известно также что, в 2017 году мужчина изготавливал и распространял по электронной почте порнографические материалы.

В рассмотрении судом уголовного дела участвовала коллегия присяжных заседателей. Гагаринский районный суд признал вину севастопольца и назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Городской суд оставил решение без изменений.