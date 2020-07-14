Мужчину опоили водкой и ограбили в центре Москвы

Мужчина обратился в полицию с заявлением об ограблении. Он рассказал, что познакомился с человеком, который опоил его водкой и украл телефон. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Пострадавший 1999 года рождения рассказал, что ограбление произошло в ночь на 11 июля. Он отметил, что на улице возле рюмочной «Зинзивер» познакомился с мужчиной, который предложил выпить с ним водки. Они пошли вдоль Чистопрудного бульвара и свернули во двор дома № 10, строение 1. Там мужчины остановились возле клумбы, которая находилась рядом со шлагбаумом и подъездом дома.

Неизвестный достал из бумажного пакета, который принес с собой, бутылку водки и пластиковый стаканчик. Пострадавший рассказал полицейским, что выпил около трех стаканчиков водки. Очнулся он только в 11:00 в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.

Врачи поставили пострадавшему диагноз «острая экзотоксикация неизвестными психотропными препаратами». Кроме того, потерпевший обнаружил, что у него пропал сотовый телефон стоимостью 65 тысяч рублей. Исчезли также ключи от работы и дома.

Пострадавший перечислил правоохранителям приметы. Он отметил, что выпить ему предложил мужчина кавказской внешности. На вид ему было 40–45 лет, ростом 160–165 см, плотного телосложения, с темными с проседью волосами. При этом разговаривал незнакомец с акцентом.