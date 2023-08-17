17 августа 2023, 18:55
Мужчину, обвиняемого в подготовке убийства бывшего начальника, арестовали в Москве
Суд в Москве арестовал обвиняемого в попытке заказать убийство семьи бывшего работодателя
Мужчину в Москве обвинили в организации наемного убийства и разбойного нападения и заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что мужчина признал вину и признался, что решил организовать убийство человека, у которого ранее работал водителем, из-за личной неприязни.
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Обвиняемый искал исполнителя преступления, который должен был убить хозяина дома, его семью, украсть деньги и ценности, а часть добычи оставить себе в качестве оплаты. Однако преступление инсценировали сотрудники правоохранительных органов, а мужчину задержали.
На судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в организации приготовления к убийству по найму и разбойному нападению.
Пресс-служба прокуратуры Москвы
Расследование находится на контроле прокуратуры.
Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, как заказчики находят наемных убийц.
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Преступления
Москва 2023
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