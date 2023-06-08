Криминал 08 июня 2023, 23:00 Мужчину обвинили в выращивании и хранении наркотиков в Прикамье

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В Пермском крае перед судом предстанет 38-летний местный житель, у которого дома обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Обвиняемого задержали в июле 2022 года. При обыске его жилища правоохранители нашли 42 куста конопли и более 235 граммов марихуаны. Кроме того, мужчина хранил дома охотничий обрез без разрешительных документов.

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Уголовное дело против него передали в суд.