Мужчину обвинили в убийстве знакомого в Пензенской области

В Сердобске (Пензенская область) заключили под стражу мужчину, который сознался в убийстве товарища. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.

В региональном следкоме рассказали, что между мужчиной и потерпевшим вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта обвиняемый ударил оппонента два раза ножом в область шеи, после чего ушел домой. Раны оказались смертельными. Труп обнаружил сосед погибшего. Правоохранители задержали нападавшего. Во время обыска у него дома нашли одежду со следами крови. Возбуждено уголовное дело.