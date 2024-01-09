Криминал 09 января 2024, 11:12 Мужчину обвинили в убийстве знакомого ножом в Москве СК обвинил мужчину в убийстве знакомого на юге Москвы РИА «Новости»

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Против 67-летнего москвича возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве знакомого ножом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.

Согласно материалам дела, 8 января в квартире на улице Чертановской произошел конфликт, в результате которого пожилой мужчина ударил своего 51-летнего знакомого ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

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Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. В рамках расследования мужчине назначили необходимые судебные экспертизы. Следователи планируют обратиться в суд для заключения задержанного под стражу.

Еще один житель столицы напал с ножом на охранника магазина на улице Маршала Чуйкова, котоНаграбленное мужчине пришлось оставить.