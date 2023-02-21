Криминал 21 февраля 2023, 22:18 Мужчину обвинили в убийстве матери в Югре

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В ХМАО под стражу заключили 30-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве родной матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло 17 февраля в городском поселении Высокий. Следствие предполагает, что мужчина повздорил с матерью и в ходе конфликта нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело.