21 февраля 2023, 22:18
Мужчину обвинили в убийстве матери в Югре
В ХМАО под стражу заключили 30-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве родной матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
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Убийство произошло 17 февраля в городском поселении Высокий. Следствие предполагает, что мужчина повздорил с матерью и в ходе конфликта нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Убийства
ХМАО
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