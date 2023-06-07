Криминал 07 июня 2023, 23:50 Мужчину обвинили в поджоге и двойном убийстве в Ростовской области

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В Ростовской области перед судом предстанет 36-летний мужчина, которого обвинили в поджоге машины и убийстве двух человек. Об этом сообщил «Царьград».

В поселке Орловский в июле прошлого года, по версии следствия, пьяный обвиняемый повздорил с двумя знакомыми и зарезал их.

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Затем мужчина угнал автомобиль одного из погибших, выехал за пределы поселка и поджег авто, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело передали в суд.