Криминал 06 июня 2023, 22:26 Мужчину обвинили в ограблении в Челябинской области

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В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в ограблении. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В марте 2023 года обвиняемый помог пенсионерке дойти до дома, после чего напал на нее.

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«Возле дома он втолкнул женщину в подъезд, где нанес удар кулаком по голове, выхватил из рук сумку и скрылся с места происшествия», — процитировал сообщение ведомства «Царьград».

Отмечается, что мужчина ранее был судим за грабежи и кражи.