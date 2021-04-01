Мужчину обвинили в обмане нескольких возлюбленных на крупную сумму

Жителя Краснодарского края обвинили в обмане нескольких возлюбленных на крупную сумму денег. Первой жертвой мужчины стала Ирина, которая вышла за него замуж в 2010 году, написал Life.

В браке у пары родились двое детей. В какой-то момент Данил заявил, что у него онкологическое заболевание глаза. В это же время он решил открыть свой спортклуб. Супруг убедил жену оформить развод, чтобы она не несла ответственность за бизнес. Как утверждал мужчина, бизнес не приносил дохода, а Ирина ежемесячно платила за аренду и развитие клуба.

В 2017 года семья переехала из Сочи в Краснодар, где Данил встретил новую избранницу — Анну. Она вложила в бизнес около полумиллиона. Позже мужчина познакомился еще с одной женщиной, которая тоже пожертвовала крупную сумму на дело своего возлюбленного.

Ирина и Анна встретились и, сопоставив нюансы, поняли, что Данил их обманывал. Так, первой супруге он врал насчет рака. На самом деле мужчина был здоров. Теперь женщины добиваются от экс-избранника, чтобы тот вернул им деньги.

По словам адвоката Елены Наумик, задолженность мужчины на содержание трех несовершеннолетних детей, которых ему родили обманутые пассии, составляет 800 тысяч рублей.