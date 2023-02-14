Криминал 14 февраля 2023, 14:03 Мужчину обвинили в незаконном сбыте наркотиков в Тюмени

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В Тюмени 20-летнего уроженца Таджикистана обвинили в незаконном сбыте запрещенных веществ и вовлечении несовершенолетней в распространение наркотиков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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В ведомстве рассказали, что в прошлом году обвиняемый путем угроз заставил 16-летнюю девочку из Тобольска забрать из тайника наркотики с целью их последующего сбыта. Общий вес запрещенных веществ, который она хранила, составил около 30 граммов. Возбуждено уголовное дело.