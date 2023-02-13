Криминал 13 февраля 2023, 15:49 Мужчину, обманувшего жительниц Хабаровска на 10 млн рублей, приговорили к заключению

Читать 360tv в

В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, отбывающему наказание в колонии, за обман женщин через сайт знакомств. Об этом написал сайт «МВД Медиа».

Следствие выяснило, что злоумышленник, находясь в колонии, предлагал женщинам выслать ему персональные данные, включая сведения о банковских картах и фотографии личного характера, а затем шантажировал их. Мужчине удалось обманным путем заполучить 10,4 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.

Реклама

Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Реклама

Авторы: