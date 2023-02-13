13 февраля 2023, 15:49
Мужчину, обманувшего жительниц Хабаровска на 10 млн рублей, приговорили к заключению
В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, отбывающему наказание в колонии, за обман женщин через сайт знакомств. Об этом написал сайт «МВД Медиа».
Следствие выяснило, что злоумышленник, находясь в колонии, предлагал женщинам выслать ему персональные данные, включая сведения о банковских картах и фотографии личного характера, а затем шантажировал их. Мужчине удалось обманным путем заполучить 10,4 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.
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Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
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Мошенничество
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