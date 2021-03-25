Мужчину, обманувшего пенсионерку на деньги в Петербурге, оставили на свободе

Мужчину, обманувшего пенсионерку на деньги в Санкт-Петербурге, не стали заключать под стражу. Его задержали в среду, 24 марта, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Накануне в полицию обратилась 84-летняя женщина и рассказала, что неизвестный продал ей комплект постельного белья за 50 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В машине у задержанного 30-летнего мужчины обнаружили большое количество комплектов.

В настоящий момент устанавливаются другие случаи мошенничества с его участием. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Суд отказал и назначил в качестве меры пресечения «запрет на определенные действия».