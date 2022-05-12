Мужчину, объявленного в международный розыск, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции из Санкт-Петербурга задержали 35-летнего жителя центральноазиатского государства, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В период с апреля 2020 года по конец июля 2021 года злоумышленник являлся сотрудником частной компании. В качестве безналичного расчета ему передали муку различных сортов. Стоимость муки составила более 10,5 миллиона рублей.

«После реализации продукции до расчетного счета компании дошли немного более 5,5 миллиона рублей, оставшиеся денежные средства мужчина присвоил», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

Следователи возбудили уголовное дело.