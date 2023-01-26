Криминал 26 января 2023, 17:33 Мужчину нашли мертвым нам улице Барышникова в Ижевске

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В Ижевске правоохранители задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 32-летнего мужчины. Об этом написал сайт Izhlife.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, инцидент произошел накануне на улице Барышникова. Мужчина после конфликта с незнакомцами решил зайти домой за ножом, чтобы отомстить им за оскорбления. На улице он встретил потерпевшего и, приняв его за участника конфликта, нанес два удара ножом. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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По факту преступления заведено уголовное дело.