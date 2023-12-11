Криминал 11 декабря 2023, 15:27 Мужчину, напавшего с ножом на прохожего, арестовали в Москве Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на прохожего в центре Москвы РИА «Новости»

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Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожего в центре Москвы. Расследование продолжается, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным правоохранительный органов, конфликт между двумя мужчинами произошел в одном из баров на улице Пушечная. Когда пострадавший вышел из заведения, оппонент напал на него с ножом и нанес несколько ударов в тело. Мужчину госпитализировали.

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Против злоумышленника могут возбудить дело по статье о покушении на убийство.

Накануне днем двое мужчин напали на прохожих с ножом и кулаками в одном из торговых центров на северо-западе Москвы. Злоумышленников задержали.