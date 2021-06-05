Мужчину, напавшего на полицейского из Мошкова, арестовали в Новосибирске

Новосибирский суд арестовал на два месяца фигуранта дела о нападении на полицейского, который случайно выстрелил в голову нарушителю в Мошкове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», — передал ТАСС слова представителя суда.

Накануне руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении сотрудников, принимавших решения в Мошкове Новосибирской области, где сотрудник ДПС выстрелил в молодого человека. Юноша в компании друзей нарушил ПДД в конце мая.

Когда сотрудники начали вытаскивать молодых людей из машины, один вырвался и набросился на полицейских. Второй тоже ударил, но при этом еще и оскорблял представителей власти. В итоге полицейский случайно выстрелил из табельного пистолета в нарушителя и тот скончался.

Самого инспектора освободили из-под стражи. Изначально в отношении него завели дело о превышении полномочий. После СК завел новое дело — о применении насилия и оскорблении полицейского.