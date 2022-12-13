Криминал 13 декабря 2022, 06:17 Мужчину на Кипре отправили на 25 лет в тюрьму за убийство россиянок в «затуманенном сознании» Уголовный суд на Кипре приговорил сирийца к 25 годам тюрьмы за убийство двух россиянок Unsplash

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Двух россиянок застрелили на Кипре. Уголовный суд Лимассола приговорил убийцу к 25 годам тюрьмы, а его брата — к девяти месяцам. Об этом рассказал местный телеканал Sigma TV.

Женщины 43 и 33 лет, одна из которых родом из Сирии, остановились в доме в Ларнаке. Они пропали 17 ноября 2021 года, полиция задержала подозреваемого — 33-летнего сирийца. Тела убитых нашли в саду загородного дома 5 декабря после того, как мужчина дал признательные показания и показал место.

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В момент преступления он почувствовал себя в состоянии «затуманенного сознания» и услышал голоса россиянок, которые якобы смеялись над ним. Мужчина взял дробовик и выстрелил в них с близкого расстояния, а потом спрятал тела. Его брата тоже арестовали, заподозрив в соучастии, но приговорили лишь к девяти месяцам тюрьмы за вмешательство в ход расследования. Самого убийцу отправили за решетку на 25 лет — такой срок дали за каждую жертву по отдельности, но отбывать их он начал одновременно.

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