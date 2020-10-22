Мужчину на Алтае посадили за пособничество ИГ* на 12 лет

В Алтайском крае приезжего приговорили к 12 годам лишения свободы за пособничество террористам «Исламского государства»*. Он отправлял боевикам фотографии социальных объектов и людных мест Барнаула.

Вердикт в отношении 22-летнего выходца из Таджикистана огласил 1-й Восточный окружной военный суд. Он признал достаточными для вынесения приговора собранные УФСБ России по Алтайскому краю доказательства, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Виновным молодого человека признали по нескольким статьям, в том числе в пособничестве деятельности террористической организации.

Следствие выяснило, что приезжий жил в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Ему удалось связаться с участниками ИГ* за пределами России. В переписке он заявил, что хочет примкнуть к террористам и выехать в зону конфликта.

За денежное вознаграждение мужчина собирал для боевиков сведения о местах массового скопления людей и социальных объектах Барнаула. «Кураторам» он направлял детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Выходец из Таджикистана также организовал скрытый канал связи в интернете для решения вопросов по деятельности террористов.

В июне 2020 года мужчину задержали в барнаульском аэропорту. Он пытался улететь в Москву и оттуда перебраться на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне ИГ*.

Приезжего по совокупности совершенных им преступлений приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых первые три года — с отбыванием в тюрьме. Остальной срок пособнику террористов придется провести в колонии строгого режима. С приговором он не согласился.

* ИГ, «Исламское государство» — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.