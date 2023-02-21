Криминал 21 февраля 2023, 14:20 Мужчину, который устраивал поджоги дач в Пензенской области, задержали

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Сотрудники полиции Пензенской области задержали жителя Лунинского района, которого подозревают в поджоге дачных домиков на территориях сел Большой Вьяс и Ягодное. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на сайт полиции региона.

Выяснилось, то злоумышленник грабил домики, забирая бензоинструменты, электронную технику и другие ценные вещи. Чтобы скрыть следы похищения, он поджигал здания. Таким образом он совершил порядка десяти краж.

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Мужчина заявил, что кражи совершал из-за финансовых проблем. Свою вину он признал и полностью раскаялся.

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