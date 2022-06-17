Мужчину, который сжег знакомого на почве ревности, приговорили к 15 годам колонии

Житель станицы Рязанской Белореченского района Кубани заживо сжег своего знакомого на почве ревности. Суд вынес ему приговор. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Мужчина распивал алкоголь вместе со своей сожительницей и знакомым во время новогодних праздников. В какой-то момент приятель начал оказывать знаки внимания возлюбленной обвиняемого. В ответ на это он облил соперника бензином и поджег, а после покинул место происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных травм. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Обвиняемого приговорили к 15 годам колонии строгого режима.