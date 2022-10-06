Мужчину, который совершил убийство 16 лет назад, приговорили к сроку в Уфе | 360°

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Мужчину, который совершил убийство 16 лет назад, приговорили к сроку в Уфе

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В Уфе к заключению приговорили 32-летнего мужчину, который совершил убийство 16 лет назад. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета Башкирии.

Ситуация произошла в 2005 году. Злоумышленник жил вместе со своими родственниками — тетей 52 лет и дедушкой 75 лет. Между родственниками регулярно возникали конфликты на бытовой почве.

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В мае молодой человек повздорил с тетей из-за раскиданных вещей. Тогда злоумышленник схватил гантелю и несколько раз ударил ей родственницу, а после схватил нож и нанес несколько ударов в шею. Аналогичным образом он убил и дедушку для того, чтобы избавиться от свидетеля. После подросток покинул место преступления.

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Мужчина скрывался от полиции на протяжении 16 лет, однако в результате не выдержал и сдался сотрудникам органов. Его приговорили к заключению сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Убийства

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