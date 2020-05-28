Мужчину, который ранил полицейского во время задержания, арестовали в Ленобласти
Арестован мужчина, который оказывал сопротивление при задержании и в итоге нанес ранения полицейскому в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Известно, что полицейских вызвали на Тихвинскую улицу. Один из нарушителей активно сопротивлялся и нанес телесные повреждения правоохранителю. Полицейскому оказали медицинскую помощь.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».