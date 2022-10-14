Расстрелявший покупателя лжепродавец машины в Челябинске предстанет перед судом | 360°

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14 октября 2022, 22:08

Расстрелявший покупателя лжепродавец машины в Челябинске предстанет перед судом

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Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, который притворился продавцом автомобиля, расстрелял и ограбил потенциального покупателя. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Злоумышленник совершил преступление в начале сентября. При этом разбойное нападение он спланировал заранее. Он сфотографировал чужой автомобиль и разместил фейковое объявление о его продаже. За машину он хотел получить 1 миллион рублей. Когда покупатель пришел на место, задержанный выстрелил в его ноги и живот, а после похитил сумку с деньгами.

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Пострадавший добрался до магазина и вызвал полицейских. Спустя время злоумышленника удалось задержать.

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