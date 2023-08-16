16 августа 2023, 18:50
Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Тольятти
Мужчину, которого суд Самарской области объявил в федеральный розыск, задержали в Тольятти. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Злоумышленника обвинили в краже денег с банковской карты. Однако он не являлся на заседания суда, а также скрывался от сотрудников полиции. Ему заочно изменили меру пресечения на заключение под стражу.
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Задержать мужчину удалось в Автозаводском районе Тольятти, где он проживал у своего знакомого.
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