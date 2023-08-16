Криминал 16 августа 2023, 18:50 Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Тольятти

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Мужчину, которого суд Самарской области объявил в федеральный розыск, задержали в Тольятти. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Злоумышленника обвинили в краже денег с банковской карты. Однако он не являлся на заседания суда, а также скрывался от сотрудников полиции. Ему заочно изменили меру пресечения на заключение под стражу.

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Задержать мужчину удалось в Автозаводском районе Тольятти, где он проживал у своего знакомого.