Криминал 28 февраля 2023, 15:56 Мужчину, который может быть причастен к двойному убийству, задержали в Уфе

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В Уфе правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству, произошедшему 27 сентября 2022 года. Об этом сообщил Mkset со ссылкой на сайт «Вся Уфа».

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, убийство могло произойти на фоне ревности. Мужчина сначала расправился со своей подругой, а затем лишил жизни ее знакомого.

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Патрульно-постовая служба полиции передала подозреваемого следственно-оперативной группе. Расследование дела продолжается.

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