Криминал 25 января 2023, 17:51 Мужчину, который мог совершить убийство 7 лет назад, задержали в Ленинградской области

Читать 360tv в

В Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству семилетней давности в Выборгском районе Петербурга. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в июле 2015 году в лесу нашли тело жителя Каменногорска. Экспертиза показала, что мужчину убили.

Реклама

В январе 2023 года в полицию обратилась женщина, которая заявила, что к преступлению может быть причастен 43-летний житель Каменногорска. Его задержали и поместили под стражу. Расследование дела продолжается.