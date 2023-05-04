Криминал 04 мая 2023, 19:10 Мужчину, который до смерти избил собаку, будут судить в Екатеринбурге

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Полицейские Екатеринбурга завели уголовное дело против 39-летнего мужчины, который до смерти избил свою собаку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД.

Ситуация произошла в подъезде одной из высоток Академического района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою собаку, а после выбросил труп в мусорку. Спустя время он похоронил тело животного в лесополосе в районе улицы Постовского.

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В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».