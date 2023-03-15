Криминал 15 марта 2023, 13:43 Мужчину, который делал закладки с наркотиками, задержали в Пермском крае

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В Пермском крае задержали жителя города Краснокамска, который делал закладки с наркотическими веществами. Об этом сообщил «Царьград».

В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли у 35-летнего местного жителя четыре грамма запрещенных веществ.

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Отмечается, что перед задержанием мужчина успел сделать 12 закладок. Местный житель признался полицейским, что таким образом он хотел подзаработать денег к своей свадьбе, которая планировалась на 31 марта.

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