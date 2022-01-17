Мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве младенца, арестовали в Кисловодске

В Кисловодске задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве младенца. По данным полиции, это может быть сожитель няни зарезанного ребенка.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, труп полуторагодовалого ребенка в городе Кисловодск Ставропольского края был обнаружен с множественными ножевыми ранами на лестничной клетке общежития.

В ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела сотрудники уголовного розыска ОМВД по городу Кисловодск сумели раскрыть убийство по «горячим следам». Под подозрение попал 54-летний местный житель, являющийся сожителем няни, которая оставалась с ребенком последние месяцы. Но в этот раз, когда женщина с ребенком пришла к няне, ее на месте не было, и она попросила побыть с малышом ее 54-летнего сожителя. Поскольку ранее он хорошо относился к ребенку и даже гулял с ним.

Что пошло не так в этот раз, сейчас устанавливает следствие. Но некоторым данным, мужчина убил ребенка, будучи пьяным. Тело оставил в подъезде, а сам ушел к матери.

Суд в Кисловодске в итоге арестовал мужчину. Об этом ранее сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ по Ставропольскому краю.