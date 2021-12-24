Мужчину, подозреваемого в избиении сына бойца ММА Вячеслава Дацика, задержали в Москве. Об этом написал РЕН ТВ.

Журналисты выяснили, что агрессор жил в том же доме, где произошла драка. Теперь против него возбудили сразу два уголовных дела — по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Я никакого физического вреда ему не нанес. А он на меня напал, потому что у него поехала „кукуха“, или я не знаю, что там с ним случилось. Он решил, что я пришел за ним, типа я его ищу. Ну и вот — у меня все лицо в отеках, и у меня есть швы. Так же я не могу принимать нормально пищу», — описал случившееся сам подросток.

Ранее стало известно, что на сына Дацика в среду, 22 ноября напал мужчина в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Молодого человека пришлось госпитализировать. Сам устроивший драку скрылся, после чего полиция начала проверку. Позже пострадавший рассказал, что уже после случившегося его окликнула жена напавшего, которая сообщила ему, что тот принимал наркотики. РЕН ТВ писал, что мужчина был судим за грабеж и наркотическое преступление.