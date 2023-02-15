15 февраля 2023, 14:37
Мужчину, избившего и выстрелившего в человека несколько раз, задержали в Петербурге
Мужчину, который ранее уже имел проблемы с законом, задержали в Ленинградской области. Злоумышленника подозревают в драке со стрельбой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный главк МВД.
Как установили полицейские, задержанный поссорился с человеком на мойке для грузовиков в Кингисеппе. Злоумышленник напал на оппонента, несколько раз ударил его по голове и туловищу руками и ногами, а также выстрелил в сторону потерпевшего.
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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести.
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