Криминал 15 февраля 2023, 14:37 Мужчину, избившего и выстрелившего в человека несколько раз, задержали в Петербурге

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Мужчину, который ранее уже имел проблемы с законом, задержали в Ленинградской области. Злоумышленника подозревают в драке со стрельбой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Как установили полицейские, задержанный поссорился с человеком на мойке для грузовиков в Кингисеппе. Злоумышленник напал на оппонента, несколько раз ударил его по голове и туловищу руками и ногами, а также выстрелил в сторону потерпевшего.

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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести.

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