Мужчину избили на женском пляже в Дагестане и сняли это на видео

Жительницы Дагестана избили мужчину, зашедшего на женский пляж. Видео этого эпизода попало в Сеть.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, мужчина пришел на ту частью побережья, где загорают и купаются только женщины. Он достал телефон и начал их снимать. Одна из дагестанок сделала ему замечание и тоже стала снимать все происходящее на видео. Молодой человек решил уйти, но перед этим выбил из рук женщины гаджет.

Тогда на него набросились несколько девушек, они кидали ему в спину палки и камни. На кадрах слышно, как женщины говорили: «Что ты отворачиваешься?! Сюда иди!».

В итоге мужчине удалось сбежать.