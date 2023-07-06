Криминал 06 июля 2023, 13:55 Мужчину избили на станции метро «Преображенская площадь» в Москве В Москве возбудили дело из-за избиения мужчины на станции метро «Преображенская площадь» https://kudamoscow.ru/

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Полиция Московского метрополитена начала расследование по уголовному делу после избиения мужчины на платформе станции метро «Преображенская площадь», сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

Инцидент произошел после словесного конфликта между двумя пассажирами поезда. Пытаясь избежать дальнейшей ссоры, 60-летний мужчина вышел из вагона, но оппонент догнал его на станции и нанес несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу и провели операцию.

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Полиция быстро установила личность нападавшего и задержала его на станции метро «Комсомольская». 37-летний москвич стал подозреваемым по уголовному делу о побоях.

Ранее сообщалось о том, что группа подростков жестоко избила девочку в Улан-Удэ.