Мужчину избили и ограбили в Москве

По данным издания, сотрудники полиции обнаружили на улице Подвойского раненого мужчину. Он рассказал, что повздорил с тремя незнакомцами, которые приехали с его товарищем. Они избили пострадавшего, ранили и ограбили. Бригада медиков оказала ему первую помощь и доставила в больницу. Правоохранители поймали нападавших. Возбуждено уголовное дело.