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    25 декабря 2020, 18:26

    Мужчину избили и ограбили в Москве

    Артур Блянихов

    В Москве задержаны трое уроженцев ближнего зарубежья, которых заподозрили в разбойном нападении. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

    По данным издания, сотрудники полиции обнаружили на улице Подвойского раненого мужчину. Он рассказал, что повздорил с тремя незнакомцами, которые приехали с его товарищем. Они избили пострадавшего, ранили и ограбили. Бригада медиков оказала ему первую помощь и доставила в больницу. Правоохранители поймали нападавших. Возбуждено уголовное дело.