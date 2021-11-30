Мужчину из Забайкальского края осудили за поджог магазина

Жителя Забайкальского края, который ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления, осудили за кражу и умышленный поджог магазина. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление произошло в ночь с 24 на 25 мая 2021 года. Мужчина вместе со своим 17-летним знакомым ограбили магазин. Злоумышленники выкрали 38 бутылок пива, 40 пачек сигарет, спички и продукты. После ограбления молодые люди подожгли магазин, чтобы скрыть следы преступления. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Ононский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его несовершеннолетний напарник отделался условным сроком в 1,5 года.