Криминал 07 марта 2023, 11:47 Мужчину из Средней Азии выдворят из России за желание воевать на стороне ВСУ ФСБ сообщила о выдворении из России приезжего из Средней Азии за желание воевать за ВСУ freepik

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Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области направило предупреждение приезжему из Средней Азии. Все дело в том, что мужчина планирует участвовать в боевых действиях на украинской стороне. Его депортируют из России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Там уточнили, что действия иностранца угрожали безопасности России и создали условия для совершения преступления по статье УК РФ «Наемничество».

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«Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ», — добавили в УФСБ.

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Силовики выяснили, что мужчина проходил срочную службу в качестве стрелка мотострелковой бригады Минобороны одной из среднеазиатских республик. Он хотел участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ для получения вознаграждения, деньги ему пообещал неизвестный человек в Сети. Приезжего задержали, он во всем сознался.