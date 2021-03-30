Мужчину из Саратовский области начнут судить за насилие над падчерицей

Мужчина из Пугачевского района Саратовской области ответит перед судом за насильственные действия над собственной падчерицей. Житель села совершил развратные действия прошлой осенью, считает следствие.

Молодой человек, воспользовавшись ситуацией, когда его сожительница ушла работать, изнасиловал ее 13-летнюю дочь, следовало из материалов следствия. Девочка испугалась говорить о совершенном преступлении, об этом сообщило региональное СУ СКР.

Затем мужчина вновь оказался с девочкой наедине. Это произошло уже в декабре 2020 года, тогда он принудил ее к сексу. Через месяц между ними произошел открытый конфликт, после чего дочь рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в компетентные органы.

Следователи собрали материалы, которые доказывают сексуальные преступления против несовершеннолетней. На данный момент мужчина находится под арестом. Дело возбуждено и направлено в суд, добавили в Nation News.