Мужчину из Санкт-Петербурга приговорили к заключению за убийство матери

Житель Санкт-Петербурга вспорол живот собственной матери. Красносельский районный суд Петербурга приговорил его к заключению. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

В феврале 2019 года в СНТ «Константиновка» на Мраморной улице между мужчиной и его матерью произошел конфликт. В порыве гнева злоумышленник избил 62-летнюю женщину, задушил ее, а после вспорол живот. После смерти матери мужчина убрал тело в 80-литровую садовую бочку и закопал на земельном участке.

Преступника приговорили к семи годам колонии строгого режима.