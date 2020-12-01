Мужчину из Петербурга задержали по подозрению в совращении школьницы

В полицию обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что знакомый ее дочери 2006 года рождения неоднократно вступал с ней в половую связь.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».