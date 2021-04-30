Мужчину из Петербурга задержали по делу об изнасиловании дочерей

Прежде судимый житель Петербурга оказался участником разбирательства по делу об изнасиловании. Мужчина совершал незаконные действия по отношению к собственным дочерям. Об этом рассказала «Политика сегодня».

Правоохранители города задержали мужчину, который производил насильственные действия в отношении несовершеннолетних в период с мая 2020 года по апрель 2021 года. Девочки на данный момент находятся в медицинском учреждении, их отец в следственном изоляторе. Подозреваемый не был официально трудоустроен, а также имел судимости, связанные с кражей и наркотиками.

Полиция города выясняет все обстоятельства дела.