Мужчину из Омской области обвинили в убийстве жителя Ижевска

Жителя Омской области, который недавно переехал в Ижевск, обвиняют в убийстве местного жителя. Об этом написал Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 25-летний приезжий из Омской области совершал нападение на малознакомого мужчину. Поселившись в заброшенном здании в Первомайском районе, он в начале сентября 2021 года напал на него около мусорных контейнеров, затем отобрал телефон и 150 рублей.

В начале ноября злоумышленник встретил того же мужчину и несколько раз ударил его руками и ногами. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался в больнице.

Следователи завели уголовный процесс по факту убийства. Обвиняемый признал свою вину полностью. Материалы дела были направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.