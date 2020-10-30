В августе 2019 года о пропаже парня в правоохранительные органы сообщила его бабушка. Он исчез бесследно. Следователи весь год выясняли, что же могло случиться и вышли на след 63-летнего мужчины, который оказался отцом его девушки.

Во время допроса он сознался, что долго конфликтовал с пропавшим и однажды застрелил его из пистолета. Чтобы скрыть следы преступления он закопал труп в гараже, залил его бетоном, а оружие уничтожил.

«360» связался с сестрой погибшего. Она рассказала, что в первые дни после пропажи связывалась с его бывшей девушкой, однако та настаивала, что они уже давно с ним к тому моменту расстались и рекомендовала обратиться к его новой избраннице, просила оставить ее в покое и не желала помогать в его поисках.

Девушка, с которой убитый встречался на тот момент рассказала о дне, когда он пропал.

«Вадим с друзьями пошел на участок, своей бывшей девушки. Она не против была, что он туда приходит. Там Вадик с друзьями выпил. <…> Вечером мне нужно было вернуться домой. Когда я уехала, Вадим оставался все на том же участке. По приезде домой я пыталась до него дозвониться, но телефон был недоступен уже, больше я его не видела», — описала события того дня собеседница.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемого заключили под стражу.