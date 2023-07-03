Криминал 03 июля 2023, 18:25 Мужчину из Красноярска заподозрили в убийстве сына

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Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Преступление произошло утром 27 июня в доме на улице Глинки. По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент отец сделал замечание сыну по поводу того, что он много пьет и нигде не работает. После подозреваемый минимум семь раз ударил мужчину топором по голове.

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Испугавшись, злоумышленник сбежал. Спустя время его задержали в квартире брата.