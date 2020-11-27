Мужчину и женщину задержали после нападения с ножом на 9-летнего мальчика в Подольске

Мальчик жил вместе со своим опекуном в Подольске с двух лет. Оставшись с ребенком наедине, обвиняемые напились и решили его убить. По данным следствия, они несколько раз ударили его ножом в живот и спину. Раненый школьник сумел выбежать на улицу, где встретил возвращающегося с работы опекуна.

Сейчас ребенок в больнице, ему сделали операцию. Информации о его состоянии пока нет.

Соседка рассказала «360», что из квартиры, где произошла поножовщина, постоянно доносятся крики и ругань. По ее словам, мальчика периодически избивают.